Carnaval de Gurupi: Organização afirma que 1º noite superou expectativas com grande público

da redação

Os foliões que aguardavam ansiosos pelo Maior Carnaval do Norte do Brasil finalmente puderam cair na folia na noite desta sexta-feira, 28, com a abertura oficial do Carnaval de Gurupi 2025. O novo circuito da folia, na Avenida C do Setor Nova Fronteira, ficou tomado por uma multidão animada, que mostrou energia de sobra para os cinco dias de festa. O evento começou com muita dança, coreografias, fantasias e empolgação, ao som da dupla sertaneja Hugo e Guilherme e de várias atrações regionais que aqueceram o público para a grande noite.

O pontapé inicial do Carnaval de Gurupi 2025 foi dado com shows das bandas regionais Meninas do Piseiro, Kaio Fonseca, Skema do Brasil, Balança-í do Brasil e Johnnie Marinho. O grupo Glow Produções também levou muita animação ao público, com apresentações cheias de personagens futuristas, tecnologia, inovação, malabarismo e pirotecnia, com o show “Cyber Glow”. Logo depois, a primeira atração nacional, Rony Sertão, animou os foliões com um repertório repleto de sucessos, preparando o público para o show mais aguardado da noite.

A dupla sertaneja Hugo e Guilherme subiu no trio elétrico e fez o circuito ferver, trazendo um mix de sucessos do estilo sertanejo, mas também no ritmo do axé. O público cantou junto hits como “Mentirosa”, “Mal feito”, “Morena de Goiânia” e “Alguém me Chama pra Beber”. De cima do trio, os cantores ficaram impressionados com a energia dos foliões, elogiaram a estrutura do evento e parabenizaram a prefeita Josi Nunes pela organização.

Após a apresentação de Hugo e Guilherme, os foliões continuaram a festa com as atrações Deusa Pinheiro, Luciana Lucena, Bonfá e DJ Lélis, que encerraram a primeira noite em grande estilo.

Prefeita Josi Nunes comemora sucesso da primeira noite

Presente no meio dos foliões, a prefeita Josi Nunes desfilou pela Avenida com muita empolgação, celebrando o início da festa e destacando a grandiosidade do evento. “Estou muito feliz com essa primeira noite do nosso Carnaval! O novo espaço é maior, tem mais estrutura e toda segurança necessária para que os foliões aproveitem ao máximo. Pensamos em tudo: muita música, alegria, geração de empregos e renda para a cidade. Esperamos que a população de Gurupi e os visitantes amem essa festa, porque foi tudo preparado com muito carinho”, ressaltou a prefeita.

O vice-prefeito Adailton Fonseca também esteve presente no circuito e falou sobre a importância de equilibrar a gestão pública com a promoção da cultura e do lazer. “Uma gestão eficiente atende a cidade em todas as áreas. As obras não pararam, o desenvolvimento econômico segue a todo vapor e ainda conseguimos proporcionar um Carnaval inesquecível para a população. Sem dúvidas, este será o maior Carnaval de todos os tempos em Gurupi”, afirmou.

A secretária Municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, celebrou o sucesso da primeira noite e destacou o empenho de toda a equipe envolvida. “Cada detalhe foi pensado com muito carinho. Nossa equipe e as demais secretarias trabalharam muito para proporcionar uma festa animada, organizada e segura para todos. O resultado da primeira noite foi incrível e tenho certeza de que os próximos dias serão ainda melhores”, disse.

Foliões elogiam a festa

O Carnaval de Gurupi é conhecido por atrair visitantes de diversas regiões, e este ano não foi diferente. Quem veio curtir a folia não poupou elogios. O enfermeiro Kelvin Alex Santana, de Goiânia (GO), participou pela primeira vez à convite de familiares e ficou impressionado com a grandiosidade do evento. “Eu já tinha ouvido falar que o Carnaval de Gurupi era animado, mas viver essa experiência é algo muito bom! A estrutura, a segurança e a energia do público são impressionantes”, comentou.

O autônomo Flávio Araújo, que veio de Alvorada (TO), também elogiou a festa. “É um Carnaval bem organizado, com atrações de peso. Valeu muito a pena ter vindo, estou aproveitando cada momento”, disse.

Os foliões de Gurupi também estão animados com o evento. O repositor comercial Eliton Nunes, destacou que o sucesso do Carnaval de Gurupi é garantido independentemente do local. “O Carnaval de Gurupi sempre será um sucesso! A mudança de espaço foi positiva, deu mais conforto para os foliões. O importante é que a animação continua e a cidade segue brilhando nesse evento maravilhoso”, afirmou.