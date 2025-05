Cavalgada 2025 atrai multidão, reúne mais de mil cavaleiros e amazonas e movimenta a economia de Gurupi

da redação

O domingo (25) foi marcado por tradição, cultura e muito orgulho do agronegócio durante a realização da Cavalgada 2025, promovida pelo Sindicato Rural de Gurupi. Mais de mil cavaleiros e amazonas participaram do evento, que percorreu as principais avenidas da cidade em um clima de muita festa, união e respeito às tradições do campo.

O presidente do Sindicato, João Victor Stival, destacou o sucesso do evento e sua importância não apenas para o setor agropecuário, mas também para a economia local. “Essa cavalgada mostra a força do agro, da nossa cultura e da nossa tradição. Além de fortalecer os laços entre o campo e a cidade, movimenta hotéis, comércios, restaurantes e toda cadeia produtiva de Gurupi. Estamos muito felizes com esse resultado, com tudo ocorrendo dentro da mais perfeita ordem e segurança”, ressaltou.

Para garantir o bem-estar dos animais, foram disponibilizados diversos pontos de hidratação ao longo do percurso, além de uma equipe de apoio com quatro veterinários prontos para qualquer eventualidade e portando medicamentos. Todo o trajeto transcorreu com segurança e nenhum incidente foi registrado.

Participantes também celebraram o sucesso do evento. A amazona Maria Eduarda Carvalho, que participa da cavalgada há cinco anos, destacou: “É sempre emocionante fazer parte. Ver famílias inteiras reunidas, os amigos, todos com esse amor pelo campo. A organização está de parabéns, tudo muito bem cuidado, principalmente com os animais”.

Já José Roberto Lima, que veio de Peixe para participar, reforçou a importância desse momento. “Isso aqui é especial, fiz questão de vir e estar em uma comitiva. Parabéns a toda do Sindicato, pois aqui é onde mostramos com orgulho quem somos e de onde viemos”, disse.

Após o evento, o presidente do Sindicato Rural agradeceu a todos os participantes, autoridades, parceiros e comunidade em geral que prestigiaram a Cavalgada 2025, reforçando o compromisso de seguir promovendo eventos que valorizem o agronegócio, a cultura e a tradição da região.