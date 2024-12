Chapa liderada por Ivanilson Marinho é protocolada para eleição da presidência da Câmara de Gurupi; vereadora Marílis deixa oposição e adere à base da prefeita Josi

da redação

Na manhã desta terça-feira (31), foi protocolada na Câmara Municipal de Gurupi a chapa liderada pelo vereador Ivanilson Marinho para a disputa da presidência da Casa Legislativa. A composição da chapa trouxe uma surpresa política: a inclusão do nome da vereadora Marílis, do PDT, uma fiel aliada do vice-governador Laurez Moreira, que agora deixa a oposição e se junta à base da prefeita Josi Nunes.

A decisão da vereadora Marílis de integrar a base da gestão municipal repercutiu imediatamente nos bastidores políticos de Gurupi. Com a adesão, a prefeita Josi fortalece sua posição na Câmara, ampliando sua base de apoio.

O vereador Ivanilson Marinho destacou a importância de uma gestão legislativa em harmonia com o Executivo municipal. “Nosso objetivo é garantir que a Câmara continue trabalhando em sintonia com os anseios da população de Gurupi. Agradeço a confiança dos colegas e estou motivado para contribuir ainda mais com nossa cidade”, afirmou.