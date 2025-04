Com articulação de Gaguim, Fundação de Esportes e Juventude de Porto Nacional recebe 60 computadores para capacitação profissional

da redação

Graças à articulação do deputado federal Carlos Henrique Amorim (Carlos Gaguim), a Fundação de Esportes e Juventude de Porto Nacional recebeu 60 computadores do Ministério das Comunicações. A entrega oficial ocorreu nesta quinta-feira, 03, durante uma cerimônia na Praça da Juventude, com a presença de autoridades, membros da gestão municipal e comunidade.

Com essa aquisição, dois centros de formação profissional serão implantados: um em Porto Nacional e outro no distrito de Luzimangues. Os espaços oferecerão cursos e capacitações voltados ao desenvolvimento profissional de jovens e adultos. Para o prefeito Ronivon Maciel, a qualificação profissional é essencial para o crescimento e a geração de novas oportunidades. “Muita gratidão em nome da gestão municipal, da nossa população. Mais um grande benefício que vai, com certeza, ir de encontro com a formação e qualificação da nossa juventude, mas também daqueles que interessem em poder se qualificar. Durante a nossa gestão, de 2021 a 2024, foram mais de 1.800 jovens qualificados. O nosso município está no caminho certo e a iniciativa privada tem feito a sua parte. Foram quase 300 empregos gerados somente neste primeiro bimestre”, enfatizou.

O deputado federal Carlos Henrique Gaguim reforçou o impacto da aquisição e a importância de mais investimentos na área tecnológica. “Para que a nossa juventude de Porto Nacional possa ter cada dia mais o incentivo de estar antenado nas redes sociais, antenado na tecnologia artificial e tudo o que é de melhor. Tenho certeza que ela será referência em termos de estar exportando a tecnologia com qualificação dos nossos jovens. Então, conte com o deputado Gaguim, prefeito querido, parabéns por tudo o que você está fazendo. Não só obras, mas também olhando para o futuro com a nossa juventude”.

O presidente da Fundação de Esportes e Juventude, Thiago Paulino, também destacou a importância da iniciativa. “É muito importante para a cidade receber do Ministério das Comunicações tão grande entrega, através de indicação do deputado Carlos Gaguim, além de todo o empenho que o prefeito Ronivon vem fazendo em Brasília com os deputados e senadores. Nós enquanto Fundação de Esporte de Juventude estamos aqui para atender os nossos jovens e para fazer a diferença na vida deles”, declarou.