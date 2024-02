Com foco em proteger vidas, PRF lança Operação Carnaval 2024 no Tocantins

da redação

Na expectativa do aumento do fluxo de veículos neste período festivo, PRF terá reforço em pontos estratégicos para fiscalização e prevenção de acidentes nas rodovias federais tocantinenses

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante o período carnavalesco, reforçará o policiamento e a fiscalização por meio de esforços e ações estratégicas que terão como foco a preservação de vidas. Dessa forma, a PRF realiza a partir da 00h00 desta sexta-feira (09), a Operação Carnaval 2024, que segue até as 23h59 desta quarta-feira (14).

Durante o feriado prolongado de Carnaval, a PRF irá aumentar a presença e a disponibilidade do seu efetivo nos períodos, locais e horários com maior concentração de registros de acidentes e delitos nas BRs, através de integração e atividades conjuntas, objetivando a redução da violência no trânsito – materializada por meio dos acidentes – e garantindo aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Além disso, a operação também priorizará ações de educação e fiscalização de trânsito, voltadas para as condutas de risco dos condutores, principalmente a embriaguez ao volante – devido à temporada de festejos e aumento da ingestão de bebidas alcoólicas nessa época do ano, haverá a intensificação dos testes de alcoolemia -, ultrapassagem indevida, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade, tempo de descanso e utilização do telefone celular durante a condução de veículo.

A Operação Carnaval encerra o Programa Rodovida 2023/2024, que consiste na realização de ações integradas e conjuntas, envolvendo os diversos entes governamentais e da sociedade civil relacionados com a segurança no trânsito, com atuação simultânea, coordenada e sistêmica, dentro dos respectivos eixos de competência, a fim de somar forças para reduzir a violência no trânsito e os custos sociais dela decorrentes.

Restrição de tráfego:

Rodovias federais de pista simples do Tocantins

Para melhorar a segurança viária, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em todas as rodovias federais de pista simples do Tocantins: BRs 010, 153, 226, 230, 235 e 242.

Não podendo transitar veículos ou combinações de veículos, passíveis ou não de autorização especial de trânsito (AET) ou autorização específica (AE), cujo peso e dimensões excedam qualquer um dos seguintes limites (estabelecidos pela Resolução nº 882/2021 do Conselho Nacional de Trânsito e suas alterações):

– 2,6 metros de largura;

– 4,4 metros de altura;

– 19,8 metros de comprimento total;

– 58,5 toneladas de Peso Bruto Total Combinado (PBTC).

Carnaval (Dia e horário da restrição):

– 09/02/2024 sexta-feira 16:00 às 22:00

– 10/02/2024 sábado 06:00 às 12:00

•13/02/2024 terça-feira 16:00 às 22:00

– 14/02/2024 quarta-feira 06:00 às 12:00

A Polícia Rodoviária Federal deseja uma boa viagem a todos e se coloca à disposição por meio do telefone 191 para informações, comunicação de acidentes e denúncias. A ligação é gratuita e funciona 24 horas em todo país.