Com investimento de R$ 180 milhões, governador Wanderlei Barbosa inaugura nova Ponte de Porto Nacional

da redação

O governador Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, e do vice-governador Laurez Moreira, inaugurou nesta sexta-feira, 14, a nova Ponte de Porto Nacional Prefeito Antônio Poincaré de Andrade, marcando um momento histórico para o desenvolvimento do Estado. Na ocasião, o Governador realizou o ato simbólico com a ligação das luzes da ponte, caminhada por todo o percurso e o descerramento da placa. A cerimônia contou com a presença de autoridades federais, estaduais e municipais, representantes do Governo e a população local, além de uma programação especial com o show nacional da cantora Manu Bahtidão e cantores regionais.

Em seu discurso, o chefe do executivo destacou que este é um momento histórico para o Tocantins: “Hoje é um dia histórico para Porto Nacional e para todo o Estado do Tocantins. A inauguração desta ponte representa um marco na nossa infraestrutura. É a maior obra que entregamos no Estado, um sonho realizado para nossa população. A ponte é uma ligação vital que vai transformar a vida de milhares de pessoas, facilitando o transporte e a comunicação entre as regiões. Vai permitir o escoamento mais rápido e eficiente da produção agrícola e industrial do nosso Estado.”

“Além disso, hoje aposentamos oficialmente o uso das balsas. Agora, com esta estrutura moderna e segura, garantimos que Porto Nacional e toda a região possam crescer e prosperar, conectando-se de forma eficaz com a capital, Palmas, e outros municípios importantes. Esta obra é um símbolo do nosso compromisso com o progresso e com o bem-estar da nossa gente. E, para finalizar, anuncio que a antiga ponte será palco de um cenário de lazer e cultura para todos os portuenses”, completou Wanderlei Barbosa.

Também presente na solenidade, o vice-governador Laurez Moreira destaca a importância da obra. “Com muita alegria estou aqui hoje, na inauguração desta importante obra que irá impactar diretamente a população, pois aqui transita um anel viário que liga importantes cidades, inclusive a nossa capital. Parabéns ao governador Wanderlei por priorizar a infraestrutura e o desenvolvimento do Estado”, expressou.

Nova Ponte de Porto Nacional

Localizada estrategicamente sobre o Rio Tocantins, a Ponte de Porto Nacional é uma peça crucial na malha viária do Tocantins. A nova ponte substitui a antiga estrutura e elimina a necessidade de balsas para a travessia. Com 1.088 metros de extensão e encabeçamentos de 200 metros em cada lado, a ponte totaliza 1.488 metros de comprimento. Construída com 90 vigas, esta é a maior obra de infraestrutura no Estado, com um investimento de R$ 180 milhões do Governo do Tocantins em parceria com o Banco de Brasília e com contrapartida do Estado.

O presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Márcio Pinheiro, destacou a importância da nova ponte para a população do Tocantins: “A concretização e inauguração da nova ponte de Porto Nacional é de suma importância para a população. Primeiramente, quero destacar que Porto Nacional foi a primeira cidade do Norte a eliminar a balsa como forma de travessia. E, depois de mais de 40 anos, ocorreu um retrocesso, a necessidade de usar balsa novamente. Dessa forma, a nova ponte vem ao encontro do anseio da população e traz um novo momento para Porto Nacional e toda a região, pois é um grande elo entre o sudeste da margem direita e esquerda do Estado, proporcionando a conexão entre vários municípios, Porto Nacional e a capital, facilitando tanto o escoamento da produção quanto melhorando o fluxo de passageiros”, enfatizou.

O engenheiro da Ageto e responsável pelo projeto da nova ponte, Luciano Bertazzi, explicou sobre a estrutura e ressaltou que a obra conta com tecnologia de ponta: “A nova ponte tem 1.088 metros de comprimento, 13,60 metros de largura e 400 metros de aterro [200 metros de cada lado]. Sua infraestrutura inclui estacas e blocos, pilares e travessas de cabeça de pilar, e a superestrutura é onde ocorre o trânsito de veículos. A estrutura é mista, composta de vigas e balanços sucessivos, pretensionados. A obra é de grande importância para Porto Nacional e para o Tocantins, promovendo desenvolvimento e mobilidade. Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa e à Ageto pela oportunidade de fazer parte da construção desse grande projeto, e à população de Porto Nacional pela paciência com os transtornos logísticos durante a construção. Esta é uma ponte muito segura, de primeira linha e com tecnologia de ponta”, ressaltou.

Programação Cultural

A inauguração foi marcada ainda por uma programação festiva, com apresentações dos artistas regionais Everton dos Andes e Chico Chokolate. Além das atrações regionais, o evento contou com a presença de Manu Bahtidão, Tony Guerra e Forró Sacode, que animaram o público a partir das 20 horas.

A moradora de Porto Nacional, Hoziela Lima, fã da Manu Bahtidão, declarou que o momento mais esperado do dia era a apresentação da artista. “Eu sou muito fã e estou realizando um sonho por estar aqui presenciando esse show incrível. Agradeço muito ao Governo do Tocantins, que além de entregar uma obra tão relevante dessa para o município, trouxe atrações culturais, como esses esses grandes artistas presentes em uma noite de comemorações”, afirmou Hoziela Lima.