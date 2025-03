Com laudo da Defesa Civil, rodoviária de Porto Nacional seguirá funcionando após parte de teto desabar

da redação

A Rodoviária de Porto Nacional seguirá funcionando. O anúncio foi feito pelo prefeito Ronivon Maciel e pelo presidente da ATR (Agência Tocantinense de Regulação), Matheus Pereira Martins, após laudo da Defesa Civil feito em parceria com Corpo dos Bombeiros que atestou a segurança dos locais da rodoviária não atingidos pelos vendavais deste sábado, 15 de março. Na ocasião, os ventos atingiram cerca de 90 quilômetros por hora derrubando e destruindo todo o telhado da área de embarque e desembarque. O incidente não deixou feridos.

No entanto, os guichês, comércios e toda a outra parte da rodoviária não foram atingidos. Assim, a rodoviária seguirá funcionando, com um espaço de embarque e desembarque adaptado.

“Aqui nós estamos, com laudo da Defesa Civil na nossa mão, trazendo as informações técnicas e trazendo a informação da normalidade do funcionamento do nosso terminal, tendo em vista que a parte do embarque e desembarque foi a parte atingida (pelos vendavais de sábado 15 de março). E aqui a gente quer reforçar a vocês o uso da normalidade aqui do terminal. Claro que nós vamos ter que fazer algumas adaptações, em parceria com o governo do Estado, para que você, usuário, possa realmente usufruir aqui do nosso terminal rodoviário. E nós teremos o esforço, a dedicação para tomar todas as providências para o quanto antes nós trazermos a total normalidade do funcionamento”, explicou o prefeito.

Já Matheus Pereira assegurou que o governo do Estado será parceiro na busca de soluções. Ele destacou que a ATR irá dobrar o efetivo de funcionários na Rodoviária para ajudar nos trabalhos e garantir um bom serviço aos passageiros. “Os passageiros não vão ter prejuízo. A gente vai fazer novas adaptações aqui no fluxo de passageiros, mas a gente quer aqui, de pronto, garantir em nome do governador Wanderlei Barbosa, o bom funcionamento do terminal rodoviário de Porto, já com o laudo da Defesa Civil, para não prejudicar nenhum passageiro que transporta aqui no Tocantins”, pontuou.