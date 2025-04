Com ministro Padilha, Prefeita Josi busca em Brasília investimentos para saúde de Gurupi

Da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, esteve novamente em Brasília em agenda institucional voltada à ampliação de recursos para a saúde do município. Em audiência com o Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Josi apresentou uma série de demandas estratégicas que visam fortalecer e expandir os serviços oferecidos à população.

Entre os principais pedidos, a prefeita destacou a liberação de recursos para o pagamento de especialistas da saúde que atuam no município, além da ampliação do custeio para a contratação de agentes comunitários de endemias, reforçando o compromisso da gestão com a atenção básica e a prevenção de doenças.

Josi também apresentou projetos dentro do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), solicitando investimentos para a construção de mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS), a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil, e ainda a aquisição de tecnologias voltadas à telemedicina e odontologia móvel.