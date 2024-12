Com risco de novo desabamento da ponte JK, Marinha suspende buscas por desaparecidos

Da redação

No início da tarde desta sexta-feira (27), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que, em conjunto com autoridades da Marinha, suspendeu as buscas por desaparecidos após o colapso da Ponte Juscelino Kubitschek, na divisa do Tocantins com o Maranhão, em função de possíveis deslocamentos na estrutura.

O órgão disse que aguarda a chegada de equipamentos de precisão que irão apontar estabilidade na estrutura existente. A expectativa do Departamento é que esses equipamentos de aferição dos dados já estejam instalados ainda na tarde desta sexta-feira (27). Esse trabalho será feito de forma contínua. A previsão é retomar os trabalhos de busca neste sábado (28).

A nota ressalta que a comissão de investigação de sindicância do DNIT está no local apurando os fatos e colaborando com as investigações da Polícia Federal dando acesso a todas as informações oficiais da autarquia.

O DNIT disse que está totalmente empenhado em minimizar os efeitos para a população com a mobilização de equipamentos para garantir a segurança das equipes de resgate, a contratação de balsas para dar acesso ao moradores dos dois estados e as rotas alternativas para o transporte de cargas. O órgão acrescentou ainda que já está em tratativas para assinatura do novo contrato de reconstrução da ponte ainda neste ano.