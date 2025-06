Comerciantes do mercado municipal e empresários do PAIG recebem documentos de regularização

da redação

Na tarde desta quinta-feira (12), a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, realizou a entrega de 23 documentos, entre renovações, escrituras e decretos, garantindo a regularização de áreas públicas utilizadas por empresários locais. A cerimônia aconteceu no gabinete da prefeita e reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento da economia local.

Entre os contemplados estavam 19 comerciantes do Mercado Municipal, que receberam as renovações das concessões dos boxes onde mantêm seus negócios. Para a comerciante Antônia Reis Barbosa, que atua no local desde 2023, a renovação representa estabilidade e esperança. Ela afirmou que “esse box é uma renda extra para a minha família, e essa renovação traz mais segurança e esperança para todos nós”.

Além dos feirantes, quatro empresários do Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG) também foram beneficiados com a entrega de documentos que asseguram a legalidade de suas operações, seja por meio de decreto ou escritura. Um dos beneficiados, o empresário Frank Soares Rodrigues, que atua no ramo de serralheria e está instalado no PAIG há dois anos, destacou a importância desse apoio. Segundo ele, “atuo há seis anos no ramo, e há dois estou no parque industrial. Estamos gerando emprego e movimentando a economia da cidade; por isso agradeço muito o empenho da gestão”.

A prefeita Josi Nunes destacou a relevância do setor industrial para o desenvolvimento de Gurupi e reafirmou o compromisso da gestão com os empresários. “Nós vamos potencializar ainda mais o nosso industrial. Essa é a força motriz da nossa cidade, e a vocês que tanto se empenham, podem contar com a gente”, declarou a gestora.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Wilson Félix, ressaltou os avanços conquistados no setor desde o início da atual gestão. Segundo ele, “desde a primeira gestão da prefeita Josi, o industrial já cresceu quase 150% do que era. Já são mais de 100 empresas instaladas e mais 40 na fila, resultado de muito esforço”.