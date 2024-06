Confiança do empresário tocantinense da indústria diminuiu em junho, diz FIETO

Redução foi provocada devido recuo de dois indicadores da pesquisa, divulgada nesta terça-feira, 25.

A queda nos indicadores de Condições Atuais, que passou de 41,1 para 40 de maio para junho, e de Expectativas, que reduziu 1,7 pontos e ficou em 53,5 no período em análise, foram determinantes para o recuo de 1,5 pontos no Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) em junho, que registrou 49,0 pontos. A pesquisa é da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e foi divulgada nesta terça-feira, 25.

Sempre que o ICEI, que é composto pelos indicadores de Condições Atuais e Expectativas, fica abaixo da linha divisória dos 50 pontos indica falta de confiança do empresário em relação aos próximos 6 meses. Ao contrário, quando ultrapassa os 50 pontos, mostra confiança para os próximos 6 meses.

“O ICEI caiu no mês de junho, sobretudo, em função das avaliações quanto a situação atual da economia brasileira, que na visão dos empresários do segmento industrial piorou em comparação com os últimos seis meses”, avalia a técnica em pesquisa da FIETO, Gleicilene Bezerra da Cruz.

No cenário nacional, o índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI Brasil) aponta que os empresários estão confiantes, com indicador batendo na casa dos 51,4 pontos em junho, acima da linha divisória, o contrário do que ocorreu no Tocantins no mesmo período.

Por Júnior Veras

Foto: Arquivo/FIETO