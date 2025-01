Copão Tocantins de futebol amador está com as inscrições abertas para edição 2025

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado dos Esportes e Juventude (Seju), abre nesta segunda-feira, 6, as inscrições para a 4ª edição do Copão Tocantins de Futebol Amador. O prazo segue até o dia 31 de janeiro. A competição é dividida nas fases regionais e etapa estadual e será realizada de março a novembro. A competição reúne R$ 200 mil em premiações.

A competição é dividida em oito fases regionais. Não haverá limite de inscrições das equipes na fase regional. Os campeões e vice-campeões do Copão Sul, Copão do Vale, Copão Bico, Copão Sudeste, Copão Centro, Copão Meio Norte, Copão Norte e Copão Jalapão estarão classificados para a etapa estadual.

Podem participar da 4ª edição da maior competição de futebol amador do estado, atletas amadores do gênero masculino, com idade mínima de 16 anos. As equipes poderão inscrever até dois atletas profissionais que atuaram nos anos de 2024 e 2025.

O regulamento, a ficha de inscrição e a composição dos grupos e municípios que integram cada regional estão disponíveis no site da Secretaria dos Esportes e Juventude (https://www.to.gov.br/seju/copao-tocantins/5z6uc1o9qv1u). As informações também podem ser consultadas no WhatsApp (63) 9 9218-2107.

Os campeões regionais e estadual receberão troféus e medalhas. Já as equipes vice-campeãs das etapas receberão troféus. Na fase estadual, serão premiados o artilheiro, melhor goleiro, além dos atletas revelação e destaque de cada equipe finalista com troféus. O campeão e vice-campeão de cada regional, receberá respectivamente, R$ 10 mil e R$ 5 mil. A equipe campeã estadual garantirá R$ 50 mil e a vice-campeã R$ 25 mil. O artilheiro da competição e o melhor goleiro receberão R$ 2,5 mil cada.

Em 2024, o Copão Tocantins de Futebol percorreu 121 municípios, com a participação de 180 equipes.