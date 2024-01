Copinha: Sparta de Araguaína estreia hoje contra o Athletico-PR

da redação

O Sparta estreia na Copa São Paulo, nesta terça-feira (2), às 19h15 (de Brasília), contra o Athletico-PR, no estádio Silvio Salles, em Catanduva (SP). A equipe encara o torneio pela primeira vez.

O Atlhetico é comandado por um velho conhecido do futebol tocantinense, trata-se de Caco Espinosa, sobrinho de Valdir Espinosa, campeão do Mundo com o Grêmio, em 1983. Caco comandou o Palmas no acesso à elite em 2017. Na ocasião, o profissional foi vice-campeão da Segunda Divisão.

A equipe tocantinense vai representar o estado ao lado do Capital. O Tricolor do Norte faz parte do Grupo 2, ao lado de Athletico-PR, Catanduva FC e Portuguesa-RJ.