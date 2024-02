Corpo engenheiro tocantinense que desapareceu no Pará é encontrado

Da redação

O corpo do jovem engenheiro de Alvorada do Tocantins Jorge Augusto Figueiras, desaparecido no último final de semana, foi descoberto em Barcarena, Pará, cidade onde estava trabalhando. O caso deixou familiares e amigos em angústia a polícia confirmou ainda a prisão de um suspeito.

Jorge Augusto Figueiras desapareceu no último final de semana em circunstâncias ainda não esclarecidas. Seu veículo foi localizado pelas autoridades, aumentando a preocupação sobre seu paradeiro.

A mobilização para encontrar Jorge envolveu esforços da comunidade e das autoridades policiais, culminando na descoberta do corpo do jovem em Barcarena.