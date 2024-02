Criança morre após ser atropelada pelo pai em Lagoa da Confusão

Da redação

Uma criança de um ano e sete meses morreu ao ser atropelada por um caminhão nesta quarta-feira (28), em Lagoa da Confusão. Segundo a Polícia Civil, o próprio pai dirigia o veículo. O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal.

O acidente aconteceu na manhã desta quarta, por volta das 8h. A Polícia Militar informou que quando equipes chegaram no local, o pai estava em prantos. Ele contou aos militares que ao sair de casa para entrar no caminhão não percebeu que sua filha o acompanhava e tinha ido para debaixo do veículo.