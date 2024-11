Criança sequestrada em Aliança do Tocantins é localizada próximo a Formoso do Araguaia; suspeito segue foragido

da redação

Uma criança sequestrada no último sábado (23) em Aliança do Tocantins foi localizada neste domingo (24) em uma rodovia nas proximidades de Formoso do Araguaia. A vítima foi encontrada por populares às margens da via, aparentemente em bom estado de saúde.

Segundo informações preliminares, a criança foi levada por um homem ainda não identificado. Após o desaparecimento, familiares iniciaram uma campanha nas redes sociais para divulgar o caso e buscar informações sobre o paradeiro da vítima. A mobilização gerou grande comoção na região e auxiliou na rápida localização da criança.

De acordo com relatos, populares que trafegavam pela rodovia avistaram a criança, o suspeito ao perceber a aproximação de pessoas, teria fugido para uma área de mata próxima, onde segue foragido.

As forças de segurança continuam as buscas pelo suspeito na região. Equipes foram mobilizadas para realizar patrulhas e investigações com o objetivo de localizar e prender o responsável pelo sequestro.