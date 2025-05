Crimes em queda: Estudo aponta o Tocantins no “top 10” dos estados mais seguros do Brasil

da redação

O Tocantins apresentou uma melhora expressiva em seus indicadores de segurança, figurando entre os 10 estados brasileiros que mais reduziram a violência, conforme aponta o recém-divulgado Atlas da Violência 2025. Elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o estudo revela uma queda de 8,5% na taxa de homicídios registrados no estado entre 2022 (28,2 por 100 mil habitantes) e 2023 (25,8 por 100 mil habitantes). Em números absolutos, foram 419 homicídios registrados em 2023, frente a 454 no ano anterior. O estudo também evidencia uma redução mais ampla, de 30,3% na taxa de homicídios registrados entre 2018 e 2023.

O desempenho do Tocantins na redução da taxa de homicídios registrados também é notável nos cenários regional e nacional. Com a queda de 8,5%, o estado superou a média simples de redução da Região Norte (aproximadamente -2,8% no período 2022-2023). Em âmbito nacional, o Tocantins é o 9º estado que mais reduziu este índice no período, posicionando-se à frente de unidades federativas como Goiás (-7,4%), São Paulo (-5,9%), Distrito Federal (-3,5%) e Santa Catarina (-3,3%), demonstrando um avanço comparativo expressivo.

O Atlas da Violência 2025 detalha, ainda, outras importantes quedas em indicadores de violência no Tocantins, comparando 2023 com 2022. A taxa de homicídios estimados, que inclui os chamados homicídios ocultos, teve uma redução de 13,3%. Observou-se também uma diminuição de 8,0% no número de homicídios de mulheres negras e uma queda de 2,5% na taxa de homicídios por arma de fogo. Adicionalmente, a taxa de óbitos em acidentes envolvendo motocicletas também registrou uma redução de 2,3% no período.

“Em 2023, determinei ações integradas entre as polícias Militar e Civil para coibir ações criminosas no nosso estado, o que resultou na suspensão de conflitos e na prisão de mandantes de crimes bárbaros. Tenho certeza que, nos próximos anos, teremos uma redução ainda maior, pois a nossa gestão tem fortalecido cada vez mais as políticas públicas e os investimentos para garantir a segurança da população”, destaca o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Combate ao crime organizado

As ações de repressão qualificada ao crime organizado foram fundamentais e contribuíram para a redução dos índices de violência. No primeiro semestre de 2023, a capital Palmas sofreu com o aumento de homicídios provocados pela guerra de facções, alcançando a marca de mais de 90 homicídios no período.

Na prática, a pronta atuação das unidades especializadas da Polícia Civil, sendo a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Palmas) e a Divisão de Repressão a Narcóticos (Denarc Palmas), resultou em uma redução de 84% no índice de homicídios em Palmas, se comparado aos primeiros seis meses do ano. De 1° de janeiro a 30 de junho de 2023, foram registrados 96 homicídios, dos quais 70%, conforme demonstrado pelas investigações, ocorreram no âmbito de disputa de poder entre facções criminosas. Destacam-se as operações Gotham City, realizada pela DHPP com objetivo de prender faccionados; e a Broken Windows, voltada ao combate ao narcotráfico na capital.

“Em 2023, tivemos um primeiro semestre com aumento de homicídios na capital, mas o trabalho investigativo das unidades especializadas conseguiu decifrar qual era a causa e as lideranças das organizações criminosas foram presas, o que resultou em uma queda brusca dos índices, fazendo com que o estado encerrasse o ano com os índices mortes violentas em baixa. A DHPP agiu na raiz do problema, tirando das ruas as lideranças e os executores, enquanto a Denarc atuou diretamente no fechamento de pontos de vendas de drogas. Esse trabalho devolveu à nossa capital a tranquilidade que lhe é peculiar, e principalmente contribuiu para que o Tocantins continuasse reduzindo os índices de criminalidade”, ressalta o secretário de Estado da Segurança Pública, Bruno Azevedo.

Paralelo às ações de repressão qualificada ao crime organizado, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/TO) investiu em tecnologia e no aparelhamento da Polícia Civil. Com investimento de R$ 20 milhões, oriundos de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), e com apoio da bancada federal, a SSP/TO adquiriu a Solução de Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (Abis). Esse investimento fortaleceu o processo de identificação civil, seja por meio da emissão da carteira de identidade ou até mesmo na identificação de criminosos.

A renovação da frota de veículos, bem como a aquisição de equipamentos de tecnologia de alta performance e software, também contribuíram para a eficiência do serviço de inteligência da Polícia Civil, fundamental para a realização do trabalho investigativo. “É uma gama de investimentos e ações que certamente contribuíram para a queda nos índices, o que demonstra que as forças de segurança do Tocantins estão no caminho certo. Vale destacar que essa repressão qualificada se estendeu pelo ano de 2024, cujos índices serão ainda menores, e a partir deste ano de 2025, estabelecemos um ciclo operacional no âmbito da Polícia Civil com operações constantes focando ainda mais no combate ao crime organizado”, pontua o titular da SSP/TO, Bruno Azevedo.

Polícia Militar

Esses resultados positivos, conforme destacado pela gestão da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), são fruto de um trabalho estratégico e contínuo, fortemente amparado pelas políticas governamentais. A corporação tem fortalecido sua atuação com foco no trinômio: efetivo qualificado, aprimoramento logístico e inteligência policial.

Somente em 2023, houve o ingresso de 1.000 novos policiais militares, com previsão de mais 660 para 2025 (concurso em andamento), ampliando a presença e a capacidade de resposta. A qualificação profissional atingiu um novo patamar, com recorde de cursos aplicados em 2024 e a implementação da nova Lei de Ensino da PMTO, que inclui formações lato e stricto sensu reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

Na logística, investimentos anuais superiores a R$ 50 milhões, oriundos de fontes como o governo estadual, emendas parlamentares (bancadas federal e estadual) e o Fundo Nacional de Segurança Pública (Fusp), têm sido direcionados para a aquisição de novas viaturas, armamentos, equipamentos modernos e a modernização das estruturas operacionais.

Operações estratégicas como Cidade Blindada, Operação Canguçu e Protetor das Divisas e Fronteiras, aliadas à forte atuação de inteligência e à integração com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), têm sido decisivas no combate às facções criminosas, principal vetor de homicídios. Este conjunto de ações, que combinam policiamento de proximidade, operações especializadas e repressão qualificada, são fundamentais para a redução da criminalidade.

O comandante-geral da PMTO, coronel Márcio Antônio Barbosa, enfatiza que os números do Atlas da Violência 2025 são um importante reconhecimento externo do trabalho incansável que a Polícia Militar do Tocantins tem implementado em prol da segurança da população. “Estar entre os 10 estados que mais reduziram a violência no país demonstra que as nossas estratégias, que incluem o aumento do efetivo, a qualificação constante e os investimentos robustos em logística, estão no caminho certo. Essa redução nos índices, especialmente nos crimes contra a vida, é resultado direto do empenho de cada policial militar, do planejamento estratégico da corporação e dos investimentos que fortalecem a nossa capacidade de atuação. Continuaremos firmes na missão de servir e proteger, buscando um Tocantins cada vez mais seguro para todos”, salienta o comandante-geral.

A redução consistente dos índices de violência no Tocantins, validada por uma fonte de credibilidade nacional como o Ipea, demonstra a efetividade das políticas de segurança adotadas no estado. Esses avanços reforçam a sensação de segurança e o compromisso do Governo do Estado em continuar trabalhando para proteger a vida e garantir a tranquilidade da população tocantinense.