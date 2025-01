Delegado Bruno Azevedo é nomeado novo Secretário da Segurança Pública do Tocantins

Bruno é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Civil do Tocantins (Sindepol), eleito em 2022 e reeleito em 2024. Natural de Paraíso do Tocantins, é graduado em Direito pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), com especialização em Direito Público, ênfase em assessoria governamental e combate à corrupção. Faz parte do quadro de delegados desde 2009.