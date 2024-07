Deputado Gutierres Torquato assumirá Presidência da Assembleia Legislativa do Tocantins

Por Wesley Silas

O deputado estadual de Gurupi, Gutierres Torquato, assumirá a presidência da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO) até o retorno do governador Wanderlei Barbosa que encontra-se em missão oficial em Lisboa, Portugal, e tem previsão de volta para o dia 4 de julho. A transmissão do cargo de presidência e a posse da ex-deputada Luana Ribeiro acontecerá às 09h desta quarta-feira, 03.

Ivory de Lira, que atualmente ocupa a presidência interina da ALETO, afastar-se-á do cargo para concentrar-se em sua campanha como pré-candidato à prefeitura de Miracema do Tocantins. Durante esse período, a ex-deputada Luana Ribeiro (PSdoB) será nomeada para substituir Ivory de Lira temporariamente.

A transição ocorrerá prioritariamente para garantir a continuidade dos trabalhos legislativos, com Gutierres Torquato assumindo a responsabilidade de liderar os processos administrativos e políticos da Assembleia durante a ausência de seus titulares.

O retorno dos titulares é aguardado para o início de julho, quando políticas públicas e novas pautas deverão ser retomadas sob a gestão do governador Wanderlei Barbosa e do presidente Amélio Cayres.