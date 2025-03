Desenterro da Buiúna: Tradição de Porto Nacional ganha visibilidade internacional na TV francesa

da redação

O tradicional “Desenterro da Buiúna” acaba de ganhar holofotes internacionais. Nesta terça-feira, 4 de março, a emissora de TV France 5, estatal francesa presente em praticamente todos os serviços de televisão por assinatura, gravou nas ruas do centro o desenterro da Grande Cobra.

A história teve a direção do jornalista e documentarista/apresentador François Pecheux, do cinegrafista, Stephane Jobert e da produtora Ingrid Piponiot.

A gravação será mostrada dentro do Programa – “Au bout c’est la mer”, popular na França e que viaja o mundo em busca de histórias míticas e culturas ligadas à rios.

O *Desenterro da Buiúna* é uma manifestação cultural que resgata a lenda da Cobra Grande, entidade presente no imaginário da comunidade portuense. A Buiúna, também conhecida como Mãe d’Água, é uma figura que mistura mistério, proteção e temor, associada ao Rio Tocantins e às histórias ancestrais da região.

O cortejo, liderado pelo pesquisador e cantor Everton dos Andes, reuniu uma equipe de participantes, entre músicos, dançarinos e atores, que percorreram as ruas do centro histórico da cidade. Com fantasias coloridas, máscaras e adereços que remetem à serpente lendária, o grupo recriou a lenda da Buiúna, envolvendo o público em uma narrativa cheia de simbolismo e emoção.

Presença da TV Francesa

A cobertura da TV francesa destacou a singularidade da festa, que combina elementos do folclore brasileiro com a energia do carnaval. A equipe de reportagem acompanhou todo o cortejo, entrevistando participantes e espectadores, e destacou a importância do evento como uma forma de preservar e divulgar a cultura local.

“É incrível ver como uma tradição tão enraizada na comunidade pode ganhar vida de forma tão vibrante. A Buiúna não é apenas uma lenda; é parte da identidade deste lugar”, comentou um dos repórteres franceses durante a transmissão.

Everton dos Andes, responsável pela revitalização da tradição da Buiúna em Porto Nacional, expressou sua satisfação com o reconhecimento internacional. “Ver nossa cultura sendo valorizada e mostrada ao mundo é uma grande conquista. A Boiúna representa nossa conexão com o rio, com a história e com as raízes do nosso povo”, afirmou o artista.

A lenda diz que a Buiúna, uma cobra encantada, está adormecida sob a Catedral Nossa Senhora das Mercês. Acredita-se que sua cabeça esteja enterrada sob a igreja e a cauda do outro lado do rio. A lenda também afirma que, se a Buiúna fosse desenterrada, a cidade seria inundada.