“Devemos sair do ar-condicionado e conhecer a realidade do Brasil”, diz Ministro Dias Toffoli durante agenda em Formoso do Araguaia

da redação

Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (7), no município de Formoso do Araguaia, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, destacou a importância da aproximação do poder judiciário com a realidade da população brasileira, especialmente dos povos indígenas e comunidades vulneráveis. A declaração foi dada durante a abertura oficial da 1ª Semana Nacional de Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Indígena (SESAI) e o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO).

“Devemos sair do ar-condicionado e conhecer a realidade do Brasil. É aqui, no interior, nas comunidades indígenas, nas aldeias, que vemos as reais necessidades da população. O Judiciário precisa estar presente, ser acessível e compreender as múltiplas realidades deste país continental”, afirmou o ministro.

A agenda, que teve início com um ato simbólico na Escola Municipal Hermínio Azevedo, contou com a presença de autoridades locais, lideranças indígenas, profissionais de saúde e representantes de diversas instituições. A ação tem como foco promover o acesso à saúde das mulheres indígenas da Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo e território de diversos povos originários.

Toffoli destacou ainda que o evento marca uma nova postura do Judiciário frente às demandas da saúde pública, especialmente em áreas de difícil acesso e com população historicamente marginalizada.

“O CNJ, junto com o STF, tem atuado de forma integrada para garantir que o acesso à saúde seja um direito real, e não apenas uma previsão constitucional. Estar aqui, no Tocantins, é uma forma de reforçar esse compromisso”, disse.

O ministro cumpriu agenda na região ao lado do governador Wanderlei Barbosa, da primeira-dama Karynne Sotero e do prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Kawe. A programação incluiu um sobrevoo pela Ilha do Bananal, onde as ações da semana serão intensificadas nos próximos dias.

A 1ª Semana Nacional de Saúde segue até o dia 11 de abril e contempla atendimentos médicos, orientações de saúde, emissão de documentos e atividades educativas voltadas às comunidades indígenas.