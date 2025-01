Durante evento Dia do Campo, governo do Tocantins reafirma importância do agronegócio para o desenvolvimento estadual

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, participou nesta sexta-feira, 17, do Dia de Campo na Fazenda São Geraldo, do grupo Agrojem, produtora de soja e milho na região do Vale do Araguaia. O evento, promovido pelo grupo Progresso e pela Agrojem, reuniu empresas que atuam no campo, técnicos, produtores e presidentes de entidades representativas do setor, com o objetivo de oferecer soluções genéticas de variedades que melhor se adaptam ao solo e ao clima da região.

O governador Wanderlei Barbosa lembrou a importância da tecnologia para desenvolver novas cultivares e melhorar a produtividade no campo, destacando ainda a geração de emprego e renda que o setor do agronegócio promove. “O Tocantins figura entre os estados que mais crescem no país e o agronegócio é o carro-chefe da nossa economia. Quero parabenizar a Agrojem e o Grupo Progresso por proporcionarem esse momento importante e de promoverem, aos nossos produtores, a oportunidade de conhecer novas variedades de cultivares e tecnologias para o campo”, enfatizou o governador.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, lembrou que o Tocantins tem uma característica de produção de altíssimo nível e informou que eventos desta natureza constituem um momento importante para que o produtor possa interagir e conhecer novos produtos e novas tecnologias. “É muito importante que o nosso governador esteja aqui, com o produtor, para celebrar esse momento. A presença dele é o reconhecimento da importância desse setor no desenvolvimento do nosso Estado”, pontuou o secretário.

Com vários estandes e mais de 500 inscritos, a proposta do Dia de Campo foi promover o aumento na produtividade e na rentabilidade do agro no Tocantins. Durante o evento, foram apresentados produtos e serviços de alta qualidade, novas tecnologias, sementes, defensivos agrícolas, fertilizantes e nutrição de plantas.

O presidente do Grupo Progresso, Cornélio Sanders, explicou que o Dia de Campo foi um momento importante para mostrar aos produtores as novas variedades de sementes, novos materiais que estão chegando no mercado, além de tecnologias voltadas para os produtores. “Foi um momento para conhecer tecnologia para pragas e doenças, inclusive materiais de herbicidas novos que há no mercado”, completou o empresário.

O diretor da Agrojem, José Eduardo Motta, destacou a atenção dedicada pelo governador Wanderlei Barbosa ao setor do agronegócio. “Ter o governador Wanderlei Barbosa aqui, juntamente com o secretário da Agricultura, demonstra o compromisso com o agro e com o desenvolvimento sustentável do estado. Em nome da Agrojem, eu agradeço ao governador pelo desprendimento em prestigiar este nosso evento”, reforçou.

Agrojem

Fundada em 2008, a Agrojem possui mais de 500 colaboradores e área total de 50 mil hectares, sendo 25 mil de áreas preservadas, todas as fazendas da empresa estão situadas no Tocantins e são compostas pelas unidades São Geraldo (Caseara/Marianópolis), Bacaba (Miranorte), Céu Azul (Divinópolis), Surubim (Ipueiras) e Terraboa (Almas), além da sede corporativa em Palmas.

Nas operações de agricultura, a Agrojem conta com mais de 34 mil hectares de área entre 1ª e 2ª safra, em que parte dessa produção é destinada para fabricação de alimentos ao gado confinado. Atualmente, 95% dos animais fornecidos pela Agrojem atendem aos padrões internacionais de exportação, com animais abatidos cada vez mais jovens, média de peso de 24 arrobas e rendimento de carcaça de mais de 57%.

Grupo Progresso

O Grupo Progresso atua no setor do agronegócio, com o cultivo de soja e milho, a produção e o beneficiamento de algodão, além de reflorestamento com eucalipto e a pecuária. Atualmente, o grupo conta com oito unidades produtivas: a Fazenda Ouro Branco, em Paracatu, Minas Gerais; e mais sete fazendas no Piauí: a Rainha da Serra, Fazenda Imperial, Fazenda Península, Fazenda Pratinha, Fazenda Lambari, Fazenda Tropical e a Fazenda Progresso.