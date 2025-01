Durante solenidade em Porto Nacional, prefeito Ronivon declara apoio a Gaguim ao senado para 2026

da redação

Na manhã desta quarta-feira (02) durante uma solenidade em Porto Nacional, o deputado federal Carlos Gaguim (UB), recebeu apoio para o senado em 2026 do prefeito da cidade, Ronivon Maciel. Na ocasião, o gestor não ficou em cima do muro e destacou a parceria de Gaguim em Porto e Luzimangues.

“Gaguim tem uma folha de serviços prestados no Tocantins, e hoje veio aqui anunciar mais investimentos no município, como a assinatura de R$10 milhões com a caixa econômica para a construção do parque de exposições de Luzimangues, o reforço de 10 novas caminhonetes que reforçará o efetivo da Polícia militar no município e ampliará a segurança. Dentre outros investimentos que serão aportados. Por isso declaro apoio a Gaguim ao senado em 2026”, disse o prefeito.