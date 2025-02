Economia: Carnaval de Gurupi impulsiona vendas no comércio local

da redação

A movimentação financeira gerada pelo Carnaval de Gurupi 2025 tem aquecido diversos setores da economia, com a cidade recebendo foliões de várias partes do Tocantins e de outros estados. Estabelecimentos comerciais estão registrando aumento nas vendas e no fluxo de atendimento, especialmente nos setores de turismo, como hotéis, bares e restaurantes. Além disso, lojas de roupas, acessórios, fantasias e cosméticos também têm sido beneficiadas com uma movimentação expressiva neste período.

A prefeita Josi Nunes destacou que o Carnaval de Gurupi deste ano foi ampliado, com um novo local e mais investimentos, visando valorizar a cultura e tradição local, aquecer o comércio, gerar empregos e fortalecer a economia, trazendo benefícios e mais renda para a cidade. “O nosso Carnaval não é somente uma festa cultural, ele movimenta também toda a economia. Nós recebemos muitos turistas em Gurupi nesta época devido ao Carnaval, os bares e restaurantes ficam lotados, além dos hotéis e das lojas, tudo isso gera benefícios para a cidade, como novos empregos e oportunidade de renda para muitas pessoas”, disse.

Empresários locais relatam aumento na movimentação

O comerciante Elissandro Rosa da Silva, proprietário de um restaurante, compartilhou sua expectativa de aumento considerável nas vendas durante os dias do evento. “Contratamos mais três pessoas para este período para atender à demanda e, nesta semana que antecede o Carnaval, já registramos um aumento de 40% nas vendas em relação ao ano passado. Nos dias do Carnaval, espero ampliar ainda mais esse número”, afirmou.

Hoffman Sousa, gerente de uma loja de roupas, reforçou que o Carnaval atrai muitas pessoas de cidades vizinhas e de outras regiões, o que gera um movimento muito bom no comércio em geral. “Para o comércio é muito bom essa movimentação. Estamos percebendo um aumento significativo no fluxo de clientes em nossa loja devido ao Carnaval, isso é muito positivo, pois quanto mais público a gente atrai para a cidade, melhor para os comerciantes”, destacou.

A empresária do ramo de cosméticos, Suelen Martins, que possui uma loja de maquiagem no centro da cidade, está animada com as vendas neste período. “Para nós comerciantes é muito bom. Toda grande festa movimenta a cidade. As pessoas gostam de comprar, e as expectativas são as melhores possíveis”, comentou.

Maria Lúcia Pompeu, empresária do ramo de hotelaria e presidente do Sindicato do Turismo e Hospitalidade do Estado do Tocantins (Sindhorbs), ressaltou que o aumento no fluxo dos hotéis deve chegar a 80%. “O Carnaval de Gurupi este ano vai ser um sucesso. A procura na rede hoteleira está imensa, com muitas pessoas telefonando e fazendo reservas. Já temos várias famílias vindo para o Carnaval de Gurupi. Teremos 63 atrações se apresentando no circuito e 14 blocos. Uma megaestrutura está sendo montada pela Prefeitura, o que contribui significativamente. A rede hoteleira está satisfeita com a procura”, afirmou.

Movimentação econômica e geração de empregos

O Carnaval de Gurupi promete movimentar cerca de R$ 25 milhões na economia local e gerar aproximadamente 5 mil empregos diretos e indiretos. Somente para o circuito da folia já estão cadastrados 82 ambulantes e estabelecimentos para a praça de alimentação, além de 145 motoristas de aplicativo e táxi credenciados para atender os foliões. São 100 vagas diárias somente para a segurança, sem contar outros setores como alimentação, estrutura, bandas, limpeza, comunicação visual, trios elétricos, entre outras.