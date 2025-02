Eduardo Gomes é eleito vice-presidente do Senado ao lado de Davi Alcolumbre

da redação

O senador tocantinense Eduardo Gomes (PL) foi eleito vice-presidente do Senado Federal neste sábado (01), compondo a nova Mesa Diretora ao lado do presidente eleito Davi Alcolumbre (União-AP). A escolha de Gomes fortalece a representatividade do Tocantins no cenário político nacional e reforça sua influência no Congresso.

O senador agradeceu o apoio dos colegas e reafirmou seu compromisso com pautas voltadas ao desenvolvimento do país e do Tocantins. “O Senado tem um papel fundamental no equilíbrio entre os poderes e no avanço de políticas públicas essenciais para os brasileiros”, destacou.

Veja como ficou a mesa diretora: