Eduardo Siqueira Campos é diplomado prefeito de Palmas

Da redação

Muito emocionado, o prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), foi diplomado no início da noite desta quinta-feira, 12, pela 29ª Zona Eleitoral. Também receberam seus diplomas os vereadores eleitos, primeiros e segundo suplentes. Além de magistrados do Tribunal Regional do Tocantins (TRE-TO), a cerimônia contou com a participação do vice-governador Laurez Moreira (PDT), do secretário-chefe da Casa Civil do governo do Tocantins, Deocleciano Gomes, e da prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro (PSDB), além de deputados estaduais e federais.

“Pouco importa o que se deu nas ruas, mas importa o que se deu nas urnas”, avisou Eduardo em seu discurso. “Renovo à Câmara: não vejo nenhum adversário, não vejo ninguém que seja óbice para qualquer projeto. Lá exercitaremos a democracia, seja com voto contrário ou favorável, isso pouco importa.”