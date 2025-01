Eduardo Siqueira Campos retorna à Prefeitura com o compromisso de transformar Palmas

Da redação

A tarde desta quarta-feira, 1º de janeiro, foi marcada pela posse de José Eduardo Siqueira Campos, que retorna à Prefeitura de Palmas após três décadas do seu primeiro mandato como prefeito. A cerimônia, realizada na Câmara Municipal, também empossou o pastor Carlos Eduardo como vice-prefeito.

O evento teve início com a posse dos 23 vereadores eleitos para a 10ª legislatura (2025-2028). Em seguida, ocorreu a eleição da nova mesa diretora da Câmara, tendo como presidente eleito o vereador Marilon Barbosa.

Durante seu discurso de posse, Eduardo Siqueira Campos relembrou sua trajetória política e destacou o compromisso com a transparência e o diálogo democrático. “Há exatos 32 anos, eu fazia o mesmo juramento. Já acumulo 24 anos de mandato e inicio agora o caminho para 28 anos de serviço público, se assim Deus me permitir. Perante esta Casa, senhor presidente, respeitando a soberania dos poderes, convido-os a uma convivência democrática com o Executivo e isso se estende a todos os senhores vereadores. Reitero aqui meu compromisso com a transparência: tornaremos as paredes do Paço como cristal ou vidro, para que a sociedade acompanhe cada ato que praticaremos na Prefeitura de Palmas”, disse.