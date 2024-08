Eleição para escolha do próximo procurador-geral de Justiça tem três candidatos

Por Redação

Três membros do Ministério Público do Tocantins (MPTO) registraram candidatura para participar do processo eleitoral voltado à formação de lista tríplice para escolha do próximo procurador-geral de Justiça. São eles os promotores de Justiça Abel Andrade Leal Júnior, Marcelo Ulisses Sampaio e Tarso Rizo Oliveira Ribeiro.

O prazo de inscrição se encerrou nesta quinta-feira, 15. A eleição acontecerá em 11 de outubro, quando será formada uma lista tríplice com o nome dos candidatos por ordem de votação, do mais votado ao menos votado.

No primeiro dia útil após a votação, a lista tríplice será encaminhada pelo procurador-geral de Justiça ao governador do Estado. Caberá ao chefe do Poder Executivo, até 15 dias após o recebimento da lista, nomear um dos candidatos procurador-geral de Justiça para o biênio 2025/2026, conforme a Lei Orgânica do MPTO (Lei Complementar n. 51/2008). Aquele que for nomeado tomará posse em 14 de dezembro, em sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça.

A eleição para formação da lista tríplice tem como votantes os procuradores e promotores de Justiça ativos na carreira do MPTO.



PERFIS DOS CANDIDATOS (EM ORDEM ALFABÉTICA)

Abel Andrade Leal Júnior nasceu em Ipiaú (BA). Ingressou no Ministério Público do Tocantins (MPTO) em 04/06/2001. Ao longo da carreira, atuou nas Promotorias de Justiça de Araguacema, Paranã, Colinas do Tocantins, Tocantinópolis, Itaguatins, Guaraí e Porto Nacional. Foi subprocurador-geral de Justiça e membro do Conselho Superior do Ministério Público. Atualmente, é titular da 2ª Promotoria de Justiça da Capital. Ainda é chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, coordena o Núcleo de Apoio Remoto às Promotorias de Justiça (NAProm) e preside diversas comissões e comitês.

Marcelo Ulisses Sampaio nasceu em Ribeirão Preto (SP). Ingressou no Ministério Público do Tocantins (MPTO) em 21/03/1991. Ao longo da carreira, atuou nas Promotorias de Justiça de Pium, Filadélfia, Cristalândia, Dianópolis, Araguaína e Guaraí. Ainda exerceu as funções de chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Atualmente, é titular da 24ª Promotoria de Justiça da Capital, subprocurador-geral de Justiça e assessor especial do procurador-geral de Justiça.



Tarso Rizo Oliveira Ribeiro nasceu em Manaus (AM). Ingressou no Ministério Público do Tocantins (MPTO) em 09/06/2008. Ao longo da carreira, atuou nas Promotorias de Justiça de Araguacema, Filadélfia e Colinas do Tocantins. Atualmente, é titular da 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína. Também é coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e Encarregado de Dados da LGPD.