Eleições 2026: Cenário para a Câmara Federal segue aberto no Tocantins

da redação

Com as articulações para as eleições de 2026 em andamento, o cenário para a disputa das oito cadeiras da Câmara dos Deputados pelo Tocantins está se desenhando com mudanças significativas. Isso porque quatro deputados federais já sinalizaram que não buscarão a reeleição, abrindo espaço para novos nomes na corrida eleitoral. Entre os parlamentares que devem deixar a disputa pela reeleição estão Alexandre Guimarães (MDB), que já anunciou sua pré-candidatura ao Senado, e Carlos Gaguim (União Brasil), que também disputará uma vaga no Senado. Vicentinho Júnior (PP) segue o mesmo caminho e confirmou sua intenção de entrar na corrida senatorial.

Já o deputado Antônio Andrade (Republicanos), ex-presidente da Assembleia Legislativa na legislatura 2019-2023, pretende retornar à política estadual. Ele anunciou que disputará uma vaga na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), abrindo mão da reeleição para a Câmara Federal.

Renovação e novas articulações

Com essas movimentações, a disputa para a Câmara dos Deputados promete ser intensa, com um cenário de renovação e abertura para novos candidatos. Figuras políticas de peso, prefeitos e deputados estaduais devem entrar na disputa, buscando capitalizar esse espaço deixado pelos atuais parlamentares.

Dentre os nomes que devem buscar uma vaga na Câmara em 2026 estão o dos deputados estaduais Janad Valcari, Jair Farias, o prefeito de Paraíso-TO Celso Morais, o suplente de deputado federal Pedro Júnior, o ex-deputado César Halum e a ex-deputada Luana Ribeiro.