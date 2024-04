Eleitor de 97 anos é exemplo de participação ativa ao contribuir para a democracia

da redação

Os itinerantes do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) continuam levando acesso aos cidadãos que moram longe do cartório eleitoral. E foi por meio de um desses itinerantes que o eleitor Ambrósio Ribeiro de Campos, nascido em abril de 1927, conseguiu atualizar seus dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral.

Agora morador de Pequizeiro, oeste do estado, o senhor Ambrósio se dirigiu até a Câmara Municipal, onde a 16ª Zona Eleitoral de Colméia realizava atendimento itinerante, no último dia 22 de março. Um exemplo de cidadania, ele tinha o objetivo de transferir seu título de eleitor para Pequizeiro, mesmo não sendo mais obrigado a comparecer às urnas.

O voto é facultativo para os eleitores acima de 70 anos, de acordo com a Constituição Federal, mas para Ambrósio, 97 anos, isso não é um impedimento para exercer seu direito e participar ativamente da sociedade, contribuindo para a democracia.

“Tivemos o prazer de atender um eleitor bem ativo democraticamente”, disse o chefe de cartório da 16ª ZE, Rafael Handerson da Silva Santana. “Ao procurar o atendimento, mesmo com 97 anos, ele foi um verdadeiro exemplo de participação”, finalizou.

Eleições 2024

Para seguir o exemplo de cidadania do senhor Ambrósio e estar pronto para as Eleições Municipais que acontecem em outubro, o cidadão precisa ficar atento: o fechamento do cadastro eleitoral acontece no dia 8 de maio e, depois dessa data, não será mais possível tirar, atualizar ou regularizar o título de eleitor.

Para receber atendimento, vá até o cartório eleitoral mais próximo de sua residência ou acesse os serviços eleitorais sem sair de casa, basta entrar na página do autoatendimento disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).