Em Araguaína, Polícia Civil prende três pessoas investigadas pela morte de pecuarista

da redação

Dando continuidade às ações de combate à criminalidade, na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 3ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DEIC -Araguaína), deflagrou uma operação policial, a qual resultou nas prisões de três pessoas investigadas pela morte do pecuarista Carloan Martins Araújo, de 62 anos, cujo corpo foi encontrado enterrado em uma cova rasa, no último dia 21, no setor Jardim Mangabeira, em Araguaína.

Comandada pelo delegado-chefe da 3ª DEIC, Márcio Lopes da Silva, a operação deu cumprimento a três mandados de prisões temporárias, expedidos pela Vara Criminal do município, em desfavor de uma mulher, de 19 anos, e dois homens, sendo um de 18 e outro de 25 anos.

A ação contou com apoio de agentes da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR), da 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e de policiais civis da 29ª Delegacia, todas unidades de Araguaína.

Corpo encontrado

O pecuarista havia desaparecido no último dia 19 de outubro e foi encontrado morto no dia 21, enterrado em uma cova rasa nos fundos de uma casa no Jardim das Mangabeiras, depois que uma mulher visualizou um braço parcialmente coberto por terra.

Inicialmente, a Polícia Civil tratava o caso como desaparecimento, mas com o aprofundamento das investigações, as equipes da 3ª DEIC passaram a considerar o caso como crime de extorsão, mediante sequestro, com resultado morte.

“Ante as evidências da prática dos crimes acima mencionados, os agentes da 3ª DEIC empreenderam diligências e reuniram fortes indícios que possibilitaram a representação pela decretação da prisão temporária de pelo menos seis envolvidos no caso, sendo uma mulher e cinco homens”, disse o delegado Márcio.

Motivação para o crime

Através das investigações foi possível apurar que a vítima estava no local, procurando alguém para cercar um terreno, quando foi capturada pelos autores que a amarraram e a obrigaram ligar para um amigo pedindo dinheiro emprestado. O amigo emprestou e fez uma transferência via pix para a conta de um dos investigados. Restou apurado também que dois dos investigados, um homem e uma mulher, saíram pela cidade com a caminhonete e o cartão da vítima realizando compras de bebidas alcoólicas em alguns estabelecimentos.

Na manhã desta sexta-feira, após a realização de diligências, os policiais conseguiram localizar o casal, de 18 e 19 anos, no setor Jardim das Mangabeiras, mesmo local, onde a vítima foi morta e o outro indivíduo, no setor Morada do Sol II. Desse modo, após serem capturados, os três indivíduos foram conduzidos até a sede da 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Araguaína, e posteriormente, recolhidos em Unidades Penais regionais do município.

“As prisões realizadas hoje pela Polícia Civil são de extrema importância para que possamos entender toda a dinâmica dos fatos e individualizar as condutas de de cada um dos envolvidos, uma vez que, ao que tudo indica, esse crime foi praticado com alto grau de frieza e com o simples motivo de obter ganhos financeiros da vítima, que sequer teve condições de se defender dos autores”, frisou o delegado Márcio Lopes.