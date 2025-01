Em audiência com o governador Wanderlei, prefeita Josi Nunes apresenta questões de Gurupi

da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, esteve reunida nesta terça-feira, 14, em Palmas, com o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, para apresentar uma série de demandas estratégicas para o município. Acompanhada do vice-prefeito Adailton Fonseca, de secretários municipais e vereadores, a gestora destacou projetos prioritários que, segundo ela, irão impulsionar o desenvolvimento econômico e social da cidade.

Entre as solicitações apresentadas, está a conclusão da construção do Hospital Geral de Gurupi (HGG), obra fundamental para ampliar o atendimento à saúde pública na região Sul do Estado. Josi também pleiteou a revitalização do Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG), que inclui obras de drenagem, pavimentação e recapeamento asfáltico, garantindo melhores condições de infraestrutura para atrair novas empresas para o município.

Outros pedidos destacados foram a construção de duas pontes nas Vias Perimetrais Sul e Norte, alças viárias que conectarão as BRs-242 e 153; a pavimentação da estrada que liga o PAIG à rodovia TO-365, que está sendo pavimentada pelo Governo do Estado e dá acesso ao Povoado Trevo da Praia; e o apoio do Executivo Estadual na realização do Carnaval de Gurupi 2025, considerado um dos maiores eventos carnavalescos do Tocantins.

A Prefeita destacou a importância do diálogo com o governo estadual e a relevância dos pedidos para o futuro de Gurupi. “Foi uma agenda muito produtiva. Agradeço ao governador Wanderlei Barbosa pela abertura e pelo apoio que tem dado à nossa gestão. As demandas apresentadas são essenciais para o desenvolvimento de Gurupi, abrangendo áreas fundamentais como saúde, infraestrutura, logística e cultura. Com a parceria do Governo do Estado, continuaremos avançando e levando mais qualidade de vida para a nossa população”, afirmou Josi Nunes.