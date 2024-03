Em evento estadual, Governador Wanderlei afirma que Republicanos vem forte para as eleições 2024

Da redação

Em Palmas , o Governador Wanderlei Barbosa liderou um evento de filiações do Partido Republicano (Republicanos) do estado nesta sexta-feira (22). A ocasião contou com a presença do Presidente Nacional do partido, Deputado Marcos Pereira, e marcou um momento crucial na preparação para as eleições de 2024.

O evento viu um número significativo de pré-candidatos oficializando sua filiação ao Republicanos Tocantins. Sob a orientação do Governador Barbosa e com o apoio do Deputado Marcos Pereira, os novos filiados se comprometeram a representar os ideais e valores do partido na arena política local.

O governador destacou a importância da participação ativa na vida política e enfatizou o papel fundamental dos pré-candidatos no processo democrático. “Precisamos de lideranças comprometidas com o desenvolvimento do estado e com a promoção do bem-estar de seus cidadãos”, disse.

Conforme a organização, o Republicanos chega após o evento com 91 pré-candidatos a prefeito, sendo 40 deles prefeitos indo à reeleição. Com vice-prefeitos, o partido pode chegar a ter representantes na chapa majoritária em 115 cidades. A expectativa da direção é que estes números aumentem ainda mais até o fim da janela partidária, em 5 de abril.