Em Guaraí/TO, PRF realiza maior apreensão de drogas do ano no Tocantins

da redação

Na tarde desta terça-feira (13), por volta das 17 horas, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu centenas de quilogramas de drogas no município de Guaraí/TO. Em procedimento de fiscalização no km 332 da BR 153, a equipe PRF deu ordem de parada a uma caminhão (com origem em Santarém/PA e destino em Goiânia/GO), conduzido por um homem de 44 anos e com um passageiro de 35 anos.

Durante inspeção no compartimento de carga do veículo, foram localizados diversos pacotes lacrados de substância análoga à maconha, pasta base e cocaína. Os ilícitos estavam escondidos no fundo do compartimento de carga do caminhão, no interior de aproximadamente 35 caixas de papelão.

Diante das informações, foi constatado, a princípio, o crime de tráfico de drogas. O condutor, o passageiro e os ilícitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Guaraí para as medidas legais cabíveis.