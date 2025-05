Em Peixe, Polícia Civil desvenda homicídio e prende principal suspeito do crime

Da redação

Na tarde desta quarta-feira, 14, uma força-tarefa, composta por policiais civis da 92ª Delegacia de Polícia Civil de Alvorada e da 94ª DP de Peixe, resultou na localização e na prisão de um homem de iniciais J.A.F.S., de 37 anos, apontado como autor do homicídio de Gilseldo Cordeiro Machado, 60 anos. O corpo da vítima foi encontrado próximo a uma carvoaria, na TO-373, no trecho que liga as cidades de Alvorada a Peixe, no último dia 12 de maio. O suspeito foi preso em cumprimento a mandado de prisão temporária.

O delegado-regional de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque, destacou que a vítima desapareceu no último dia 11 de maio, quando foi vista pela última vez com vida, próximo a um mercado, em Alvorada. Após o registro do Boletim de Ocorrência, relatando o desaparecimento, as equipes da Polícia Civil passaram a diligenciar a fim de localizar Giseldo.

Contudo, na tarde do dia 12, o corpo foi encontrado já em avançado estado de decomposição e com uma marca de tiro na nuca. Desde então, as investigações foram intensificadas e a Polícia Civil representou pela prisão temporária do principal suspeito do crime que já havia sido devidamente identificado.

Motivação

Os oficiais investigadores da 92ª DP apuraram no decorrer das investigações, que a vítima teria sido morta em decorrência de uma disputa por uma gleba de terras na zona rural de Alvorada, sendo que, inclusive, já havia relato de ameaças de morte, por parte do autor para com a vítima.

O mandado foi deferido pelo juízo da Vara Criminal de Alvorada e, com a continuidade das investigações e diligências, o suspeito foi encontrado na tarde desta quarta-feira, enquanto se encontrava em um bar no centro da cidade de Peixe.

Preso, J.A.F.S. foi conduzido até à sede da 13ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Alvorada, e após a realização dos procedimentos legais cabíveis, recolhido à Unidade Penal de Gurupi, onde aguardará manifestação do Poder Judiciário.