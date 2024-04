Em visita a Gurupi, Alexandre Guimarães afirma que emenda de cobertura do Resendão já foi destinada ao Governo do Estado

da redação

Gurupi recebeu a visita do Deputado Federal Alexandre Guimarães neste último final de semana e em uma das agendas ele esteve no Estádio Resendão, local onde ele anunciou uma emenda no valor de 1,5 milhão de reais destinada à cobertura do estádio. O Deputado confirmou que os recursos já foram repassados ao governo do estado e que a Secretaria de Esporte será responsável por conduzir o projeto e a licitação para dar início à obra.

“Fizemos nossa parte. Agora é com o governo do estado realizar este investimento no Estádio Resendão, essa cobertura não apenas melhora as condições para a prática esportiva, mas também fortalece o sentimento de orgulho e pertencimento da comunidade em relação ao seu patrimônio esportivo”, destacou o deputado.