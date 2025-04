Empresário segue desaparecido após mergulhar no rio Araguaia durante pescaria

da redação

Os Bombeiros entraram no quarto dia de buscas pelo empresário Fabio Rodrigues de Farias, de 40 anos, que desapareceu após mergulhar no Rio Araguaina durante uma pescaria. A vítima estava acampando em um rancho com a família e amigos em Caseara, região centro-oeste do estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Fábio Rodrigues foi visto pela última vez na tarde de sábado (19), por volta das 15h, na região do Porto da Balsa. As buscas no local tiveram início no mesmo dia e continuam nesta terça-feira (22).

Conforme os bombeiros, as testemunhas não souberam informar o local aproximado onde o empresário mergulhou, o que dificulta a localização. Por conta da baixa visibilidade, estão sendo feitas buscas superficiais com embarcações, uso de drone e apoio de mergulhadores da Companhia Independente de Buscas e Salvamento (CIBS).