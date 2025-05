Estado do Tocantins finaliza acordo com Dnit para recuperação de rodovias no Bico do Papagaio

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, esteve na tarde desta quarta-feira, 21, na sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Brasília/DF, onde participou de uma reunião decisiva sobre a recuperação de trechos rodoviários impactados pela queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga Aguiarnópolis/TO a Estreito/MA, na BR-226. No encontro, foi assinado o Acordo de Cooperação Técnica para manutenção de trechos de rodovias estaduais e vias urbanas que sofreram danos devido ao aumento do fluxo de veículos após a queda da ponte.

Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres; e do deputado federal Ricardo Ayres; o governador se reuniu com o diretor-executivo do DNIT, Carlos Barros, e assegurou que o Acordo de Cooperação Técnica entre o departamento e o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), visando a utilização das rodovias estaduais TO-010, TO-126, TO-134, TO-201, TO-210, TO-222, TO-404 e TO-415 para a realização dos serviços exclusivos de manutenção e conservação, foi completamente oficializado.

“Tivemos uma reunião importante e produtiva com o diretor-executivo do DNIT, Carlos Barros, na qual finalizamos o processo para manutenção dos trechos das rodovias impactadas pela queda da ponte. São mais de 380 quilômetros de rodovias, incluindo algumas vias urbanas. O DNIT assume o compromisso de fazer toda a reparação, recuperação e restauração desses trechos danificados pelo excesso de trânsito”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.

Entenda o caso

Desde o final de dezembro de 2024, quando a ponte Juscelino Kubitschek, localizada na BR-226, entre Aguiarnópolis/TO e Estreito/MA, caiu, o tráfego de veículos leves e pesados foi redirecionado para rotas alternativas por rodovias estaduais e vias municipais, o que gerou sobrecarga e acelerou o desgaste da malha viária em diversos pontos do Tocantins. Para garantir o escoamento da produção e a mobilidade da população, o Governo do Tocantins firmou uma parceria com o governo federal para atuar emergencialmente na manutenção dessas rotas alternativas.

Com o avanço nas tratativas, o DNIT agora assume a responsabilidade direta pela recuperação dos mais de 380 quilômetros de rodovias afetadas. Além das ações de reparo, o Governo do Tocantins tem atuado com o Ministério dos Transportes para garantir a celeridade na obra da nova ponte sobre o Rio Tocantins, que já está em fase de projeto e deverá oferecer uma solução definitiva para a ligação entre o Tocantins e o Maranhão.