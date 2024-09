Ex-secretária de Laurez, Professora Zenaide declara apoio à reeleição de Josi Nunes: “Melhor nome para Gurupi”

da redação

Zenaide Dias, ex-presidente da comissão provisória do PDT, presidido no estado pelo vice-governador Laurez Moreira exerceu cargos importantes como ex-secretária de Cultura da gestão do ex-prefeito Laurez e ex-vereadora, manifestou publicamente seu apoio à candidatura de reeleição da prefeita Josi Nunes. O encontro reuniu familiares, artistas locais e amigos da professora Zenaide. “Em nome da profissional que sou, da professora, como mulher, mãe, esposa, mas, acima de tudo, como cristã, eu decidi caminhar com Josi Nunes”, declarou.

Ela também mencionou uma dívida de gratidão com Dolores Nunes, que foi vice-prefeita de Gurupi por duas gestões e sempre apoiou sua trajetória. “Não sei por que nos afastamos, mas de agora em diante estamos juntas nessa caminhada”, completou.

Josi Nunes comemorou o apoio recebido de Zenaide, destacando a importância dessa adesão. “Zenaide faz parte da história da UnirG, todos nós estamos unidos desde o início. Fiz uma visita à Zenaide e disse que ela me conhece, sabe da minha característica que é ser companheira. Então, eu disse: vamos lá, companheira!”, afirmou a prefeita.