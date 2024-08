Fazendeiro morre após acidente entre carro e caminhão na TO-050

O acidente aconteceu por volta das 07h40. O motorista do caminhão, de 39 anos, informou aos policiais que trafegava de Porto Nacional à Aparecida do Rio Negro. Ele disse que no caminho parou o veículo no acostamento depois de perceber um problema. Nesse período, o carro dirigido pelo fazendeiro, bateu na traseira do caminhão.

A Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins publicou uma nota de pesar, lamentando o falecimento do fazendeiro. Orlando era proprietário da Fazenda Trevo, que fica em Itapiratins, e esposo da vice-presidente da Comissão Estadual de Mulheres do Agro da Faet.