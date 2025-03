Federação PP-União avança e pode impactar cenário político do Tocantins

da redação

A negociação para a formação da federação entre o Progressistas (PP) e o União Brasil avançou, deixando encaminhada a criação de um novo megapartido do Centrão, que poderá ter papel estratégico nas eleições de 2026. O Tocantins está entre os estados onde as duas siglas devem dividir o comando, assim como Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe.

Atualmente, o PP é presidido no Tocantins pelo deputado federal Vicentinho Júnior, enquanto o União Brasil está sob liderança da senadora Dorinha Seabra Rezende. Com a possível federação, a gestão das duas legendas no estado será compartilhada, o que pode impactar as articulações políticas regionais, especialmente para a disputa da Câmara dos Deputados e ao Senado que no ano que vem terá duas vagas. Atualmente, o próprio Vicentinho que preside os Progressistas já afirmou que pretende disputar o cargo de senador, assim como o deputado Gaguim, que é do União Brasil e é pré-candidato ao senado.

No Brasil, se consolidada, a federação tornará o novo partido a maior bancada da Câmara Federal, ultrapassando o PL. Hoje, o PP tem 50 deputados e seis senadores, enquanto o União Brasil conta com 59 deputados e sete senadores, incluindo o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (AP). Juntos, os partidos somariam 109 parlamentares na Câmara, garantindo a maior fatia do fundo eleitoral para a eleição de 2026 e fortalecendo sua influência nas negociações políticas.