Feminicídio em Caseara: Vítima de espancamento, Devânia Campelo morre após 20 dias internada

Delvânia Campelo da Silva, de 50 anos, faleceu nesta sexta-feira (11) após quase três semanas internada na UTI do Hospital Geral de Palmas (HGP). Ela foi vítima de feminicídio no município de Caseara, ocorrido no dia 22 de março. A morte foi confirmada pelo governador Wanderlei Barbosa e pela Secretaria de Estado da Mulher, ambos emitiram nota de pesar e reforçou o chamado à justiça.