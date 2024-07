Filho de ex-prefeito de Dueré morre após acidente automobilístico em rodovia no sul do estado

da redação

Um trágico acidente automobilístico foi registrado na noite desta última quinta-feira (04) na TO-070 entre as cidades de Aliança e Dueré e terminou com a morte do motorista Nélio Júnior Rodrigues Araújo.

As causas ainda serão apuradas o que se sabe até o momento é que ele teria perdido o controle do automóvel em que estava sozinho, o veículo saiu da pista e capotou. O corpo foi levado para o IML de Gurupi.

A vítima é filho do ex-prefeito de Dueré, Nélio Araújo, o acidente chocou a população da cidade.