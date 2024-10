Governador Wanderlei anuncia novo concurso da PMTO

da redação

O governo do Tocantins anunciou a realização de um novo concurso público para a Polícia Militar, com previsão para dezembro de 2024. Serão oferecidas 600 vagas para o cargo de soldado e 60 vagas para oficial. O governador confirmou que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca organizadora responsável pela aplicação do concurso.

O processo seletivo busca fortalecer o efetivo da segurança pública no estado, atendendo à necessidade de novos policiais para garantir a segurança da população.

A expectativa é que o edital com os detalhes das inscrições e requisitos seja divulgado em breve.

Candidatos interessados devem ficar atentos ao lançamento do edital oficial, que será publicado pela FGV, e podem começar a se preparar para essa grande oportunidade de ingressar na carreira militar.