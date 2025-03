Governador Wanderlei Barbosa assina convênio para revisão do Plano de Manejo da APA Ilha do Bananal/Cantão

da redação

O governo do estado assinou nesta sexta-feira, 28, um convênio com o Instituto de Atenção às Cidades da Universidade Federal do Tocantins (IAC/UFT) para a revisão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha do Bananal/Cantão, Unidade de Conservação (UC) sob gestão do Governo do Tocantins.

O documento assegura a atualização das diretrizes para a conservação e o uso sustentável da área do Cantão e Ilha do Bananal. Sobre o assunto, o governador Wanderlei Barbosa destacou, na audiência pública, a união das forças para o manejo consciente e sustentável de uma das áreas mais importante para a biodiversidade nacional, potencializando o setor produtivo sem comprometer a diversidade da fauna e flora local.

“Nosso compromisso é garantir o desenvolvimento econômico do Tocantins sem perder de vista a sustentabilidade e a proteção ambiental. Sei que os órgãos parceiros compartilham dessa preocupação, assim como o setor produtivo, que hoje tem a consciência de preservar áreas protegidas. Com esse convênio, avançamos juntos para construir um Plano de Manejo eficiente, que equilibre crescimento e conservação no Vale do Araguaia”, afirmou o governador.