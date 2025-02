Governador Wanderlei Barbosa discute permanência da ferrovia Leste-Oeste com ministro dos Transportes

da redação

O governador Wanderlei Barbosa se reuniu nesta terça-feira (11) com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para tratar da permanência da ferrovia Leste-Oeste em território tocantinense, com traçado original passando por Figueirópolis. A agenda contou com a participação de representantes da bancada federal, incluindo os deputados Alexandre Guimarães, Toinho Andrade, o senador Eduardo Gomes e o prefeito de Figueirópolis, Fontoura.

Durante o encontro, o governador reforçou a importância da ferrovia para o desenvolvimento econômico do Tocantins, destacando que a permanência do traçado original trará grandes benefícios para a região, impulsionando o setor logístico, a geração de empregos e o escoamento da produção agropecuária.

“Estamos defendendo com firmeza que o projeto original seja mantido, garantindo que Figueirópolis permaneça no traçado da ferrovia. Essa obra é essencial para o desenvolvimento do nosso estado e estamos mobilizados para assegurar essa conquista para os tocantinenses”, afirmou Wanderlei Barbosa.