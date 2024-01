Governador Wanderlei Barbosa, em nota, lamenta morte de Stival

da redação

O governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, em nota, lamentou o falecimento do empresário Oswaldo Stival, aos 92 anos, ocorrida neste domingo,7.

De acordo com o governador, Stival foi um cidadão honrado, digno, um empresário pioneiro no ramo da agropecuária e indústria, que prestou relevantes serviços ao desenvolvimento do Tocantins.

Wanderlei Barbosa disse ainda que além de líder empresarial, Oswaldo Stival teve papel decisivo para a reabertura do frigorífico de Gurupi, atual Cooperfrigu, cooperativa que gera emprego e renda para muitas famílias, hoje comandados pelos seus filhos Oswaldo Stival Júnior, José João Stival e Edwaldo Peixoto Stival.

Veja a nota de pesar do governador

Foi com pesar que recebi a notícia da morte do empresário Oswaldo Stival de 92 anos, ocorrida neste domingo, 7. Senhor Oswaldo Stival é pioneiro no Tocantins e pai dos empresários Oswaldo Stival Junior, José João Stival e Edwaldo Peixoto Stival. Em 1980, iniciou suas atividades de agropecuarista e industrial na região norte de Goiás, nos municípios de Gurupi e Araguaçu, hoje sul do Tocantins. Também foi prefeito de Nova Veneza (GO) por dois mandatos.

Com um extenso currículo de relevantes serviços prestados à comunidade, recebeu diversas e merecidas homenagens. O patriarca da família Stival deixa o seu legado de muito trabalho e oportunidades aos tocantinenses.

Neste momento de luto e tristeza, externo as mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Peço a Deus que, com toda a sua misericórdia, dê o conforto necessário a todos.

Wanderlei Barbosa

Governador do Estado do Tocantins