Governador Wanderlei e Ministro Dias Toffoli sobrevoam Ilha do Bananal em agenda voltada à saúde indígena

da redação

Neste domingo (06), o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, em uma importante agenda institucional na região sul do estado. Juntos, eles realizaram um sobrevoo na Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo, localizada no sul tocantinense.

A visita marca o início da 1ª Semana Nacional de Saúde, uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), em parceria com o Ministério da Saúde e o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). A ação tem como foco promover cuidados e ampliar o acesso à saúde de populações vulneráveis, com especial atenção, nesta edição, às mulheres indígenas da Ilha do Bananal.

“Recebendo o ministro Dias Toffoli no Tocantins para a abertura da 1ª Semana Nacional de Saúde, em Formoso do Araguaia. Vamos agora sobrevoar a Ilha do Bananal, onde as ações são voltadas às mulheres indígenas”, declarou o governador Wanderlei Barbosa durante a agenda.