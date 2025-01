Governo do Tocantins investe em melhorias no Hospital Regional de Gurupi

da redação

Com o objetivo de levar mais conforto e bem-estar a pacientes e acompanhantes durante o período de permanência no Hospital Regional de Gurupi (HRG), o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), entregou nessa terça-feira, 21, 30 poltronas, 10 camas infantis, cadeiras de rodas e hampers hospitalares para armazenamento de roupas.

Para o diretor-geral do HRG, Fernando Mota, os equipamentos recebidos são essenciais para ampliar a qualidade dos atendimentos ao paciente e aos acompanhantes, proporcionando maior conforto e segurança aos nossos usuários. “O trabalho desenvolvido pelo secretário da saúde, Carlos Felinto, tem ampliado a resolutividade e a qualidade dos hospitais, atuando para que os pacientes e os acompanhantes sejam atendidos com qualidade e humanização nas unidades”, informou.

Segundo o titular da SES-TO, Carlos Felinto, o Governo do Tocantins tem investido em equipamentos modernos, ao aparelhar as unidades hospitalares, permitir um serviço mais amplo dos hospitais do Tocantins e trazer benefícios para toda a população. “Por determinação do governador Wanderlei Barbosa, mantemos a rotina de processos de aquisição, para que novos mobiliários sejam entregues a todos os hospitais estaduais, favorecendo o acolhimento humanizado dos pacientes nas acompanhantes em nossas unidades”.

A entrega foi aprovada por quem é acolhido no hospital. “A gente fica feliz quando vê que chegam novos materiais e mobiliário para o hospital, porque é onde somos atendidos. Achei muito bom e tenho certeza que as pessoas terão mais conforto”, frisou Fátima Santos, que acompanhava o filho, em tratamento no HRG.