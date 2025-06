Governo do Tocantins recebe primeira parcela de R$ 6 milhões para revitalização de barragem no Projeto Rio Formoso

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Regional (Secihd), recebeu R$ 6 milhões da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para revitalização da barragem Taboca 1, do Projeto Rio Formoso, localizado no município de Formoso do Araguaia. O montante, repassado nessa terça-feira, 10, é referente à primeira parcela do recurso que será investido na obra.

O investimento total está previsto em R$ 33.350.000,00, sendo R$ 30 milhões oriundos de emenda parlamentar do senador Eduardo Gomes, com repasse pela Codevasf; e R$ 3.350.000,00 de contrapartida do Governo do Tocantins, que já repassou R$ 1.350.000,00.

O titular da Secihd, Ubiratan Carvalho, destaca que o próximo passo é a assinatura da ordem de serviço. “Com a primeira parcela creditada, estamos prontos para dar mais um passo importante, que é a assinatura da ordem de serviço. Assim que o governador Wanderlei Barbosa retornar da missão internacional que cumpre em Israel, iremos alinhar a data para o início imediato da obra. A empresa responsável já está mobilizada e aproveitaremos ao máximo este período de estiagem para garantir o bom andamento dos trabalhos”, ressaltou o secretário.

Com estruturas construídas entre 1979 e 1982, quando o Tocantins ainda era parte do estado de Goiás, a reforma é fundamental para garantir segurança hídrica e a continuidade das atividades produtivas na região. A obra de revitalização terá vigência de 12 meses, com previsão de dez meses para sua execução.

Sobre o projeto

Com mais de 27 mil hectares irrigáveis, o Projeto Rio Formoso é um importante polo agrícola do Tocantins que utiliza sistemas de irrigação por inundação para o cultivo de arroz irrigado no período chuvoso; e de subirrigação para soja (produção de sementes), milho, feijão e melancia no período seco.

Localizado no município de Formoso do Araguaia, o projeto conta com três barragens operando abaixo do seu potencial. A reestruturação do Taboca 1 é a proposta inicial.

“A Secihd busca firmar novos convênios focados nas revitalizações das barragens Taboca 3, e Calumbi 1 e 2, o que vai propiciar maior produtividade, além de movimentar a economia do estado e promover o uso sustentável dos recursos hídricos”, explicou o superintendente de Infraestrutura Hídrica da Secihd, Marcus Santos.